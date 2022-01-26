На сайте главы правительства Казахстана проинформировали, что к 16:00 по местному времени электричеством вновь обеспечили жителей всех регионов южной зоны Казахстана.

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В Казахстане восстановили электроснабжение

Своевременно принятые меры позволили восстановить в течение максимально коротких сроков нормальный режим энергосистемы и электроснабжения потребителей,

- говорится в сообщении.

Кроме того, удалось восстановить и параллельную работу с энергосистемой Кыргызстана.

Также Казахстан помогает ликвидировать аварию в Узбекистане. Там продолжается поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения.

Проблемы с электроэнергией в странах Центральной Азии: кратко

25 января в Центральной Азии произошел масштабный сбой, в результате которого без электричества остались Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

По информации казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии. Оно же случилось"из-за ошибки узбекских и киргизских энергетиков".

Население столкнулось с проблемами водоснабжения и большими заторами. На курорте Амирсой туристы застряли на канатной дороге, которая остановилась из-за отключения света.

Туристы застряли на канатной дороге: видео "Ташкент сегодня"