В Казахстане задержали водителя с живой лошадью в салоне: видео с машины
Источник:полиция Казахстана
В Казахстане патрульные задержали угонщика лошадей. Бедное животное мужчина перевозил в салоне легкового автомобиля.
Владелец лошади не знал о похищении животного
31-летний житель Уланского района неоднократно похищал лошадей и телят. В начале сентября его задержали с поличным.
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По словам полицейских, угонщик не сразу убивал скот. Сначала он вывозил животных как можно дальше, а потом начинал искать на них покупателей. Больше всего поражает то, что загружал бедняжек он в свой легковой автомобиль, а тогда незаметно вывозил с места происшествия.
На трассе злоумышленника задержал батальон патрульной полиции. Его сразу отвезли в отделение полиции. Затем нашли и хозяина лошади, который ничего не знал о похищении животного.Обратите внимание! Видео с автомобиля угонщика вы можете просмотреть по этой ссылке. Редакция 24 канала решила не публиковать его по этическим соображениям.
Что грозит злоумышленнику
- Сейчас продолжаются следственные действия.
- Правоохранители устанавливают, кто покупал у злоумышленника животных.
- Действия самого подозреваемого квалифицировали по статье о скотокрадстве.
- Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.