В Казахстане задержали водителя с живой лошадью в салоне: видео с машины

В Казахстане патрульные задержали угонщика лошадей. Бедное животное мужчина перевозил в салоне легкового автомобиля.

Владелец лошади не знал о похищении животного

31-летний житель Уланского района неоднократно похищал лошадей и телят. В начале сентября его задержали с поличным.

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По словам полицейских, угонщик не сразу убивал скот. Сначала он вывозил животных как можно дальше, а потом начинал искать на них покупателей. Больше всего поражает то, что загружал бедняжек он в свой легковой автомобиль, а тогда незаметно вывозил с места происшествия.

На трассе злоумышленника задержал батальон патрульной полиции. Его сразу отвезли в отделение полиции. Затем нашли и хозяина лошади, который ничего не знал о похищении животного.

Что грозит злоумышленнику

Сейчас продолжаются следственные действия.

Правоохранители устанавливают, кто покупал у злоумышленника животных.

Действия самого подозреваемого квалифицировали по статье о скотокрадстве.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.