Казахстанская журналистка Ахметова судится за статус политической беженки в Украине

Казахстанская журналистка Жанара Ахметова подала в суд на Государственную миграционную службу за то, что она не может получить в Украине статус политической беженки.

Об этом она рассказала в эфире Громадського радио.

Читайте также: В Казахстане взорвали лед на реке: в десятках квартир выбило окна

"Сейчас я в статусе соискателя статуса беженца. Мы с миграционной службой находимся в судах. Миграционная служба не признает моей политической деятельности и считает, что по политическим мотивам мне нельзя придать статус. Мы подали в суд и проиграли первую инстанцию. Миграционная служба, во-первых, не видит для меня угроз в Казахстане, во-вторых, не видит политических мотивов", – рассказала Ахметова.

Стоит добавить, журналистка Жанара Ахметова прибыла в Украину в марте 2017 года и обратилась к Государственной миграционной службе за предоставлением статуса беженки. 21 октября его задержали в Киеве и применили меру пресечения в виде экстрадиционного ареста. 22 ноября Ахметову освободили.