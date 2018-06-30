Казахстанська журналістка Ахметова судиться за статус політичної біженки в Україні

Казахстанська журналістка Жанара Ахметова подала в суд на Державну міграційну службу через те, що вона не може отримати в Україні статус політичної біженки.

Про це вона розповіла в ефірі Громадського радіо.

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"Зараз я у статусі здобувача статуса біженця. Ми з міграційною службою перебуваємо в судах. Міграційна служба не визнає моєї політичної діяльності та вважає, що за політичними мотивами мені не можна надати статус. Ми подали в суд і програли першу інстанцію. Міграційна служба, по-перше, не бачить для мене загроз у Казахстані, по-друге, не бачить політичних мотивів", – розповіла Ахметова.

Варто додати, журналістка Жанара Ахметова прибула до України в березні 2017 року і звернулася до Державної міграційної служби за наданням статусу біженки. 21 жовтня її затримали в Києві та застосували запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 22 листопада Ахметову звільнили.