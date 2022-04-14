Россия проваливает дополнительную мобилизацию сил. Контракты подписывают в разы меньше людей, чем ожидали оккупанты, поэтому они пытаются привлечь к военным действиям разные милитарные организации.

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Привлечение "казаков"

Квази милитарная организация "Казаки Крыма и Кубани" отправились воевать против Украины. Их привлекли в состав российской армии. Также сообщается, что эти казаки участвовали в оккупации Крыма.

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