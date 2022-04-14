Росія провалює додаткову мобілізацію сил. Контракти підписують в рази менше людей, ніж очікували окупанти, тому вони намагаються залучити до воєнних дій різні мілітарні організації.

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Залучення "казаків"

Квазі мілітарна організація “Казаки Крыма и Кубани” вирушили воювати проти України. Їх залучили до складу російської армії. Також повідомляється, що ці "казакі" брали участь в окупації Криму.

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