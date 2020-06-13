В Казани в ночь на 13 июня произошел взрыв на газораспределительной станции. В российском городе в связи с инцидентом введен режим чрезвычайной ситуации.

В ликвидации огня участвуют 199 человек, 58 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и беспилотник, сообщает МЧС России.

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Смотрите видео пожара на газоперерабатывающей станции в Казани

При этом факельное горение газа на распределительной станции продолжается и по состоянию на утро 13 июня.

По предварительной версии ночью в хранилище произошла утечка газа, а затем прогремел взрыв. Он полностью разрушил блок управления станцией, в котором дежурили операторы. Их привалило обломками. В министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что в результате взрыва один человек погиб и еще двое пострадали.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о нарушении норм безопасности. Его расследование продолжается. Устанавливаются причины произошедшего.