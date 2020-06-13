У Казані в ніч на 13 червня стався вибух на газорозподільній станції. У російському місті у зв'язку з інцидентом введений режим надзвичайної ситуації.

У ліквідації вогню беруть участь 199 осіб, 58 одиниць техніки, в той числі два пожежних потяги і безпілотник, повідомляє МНС Росії.

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Дивіться відео пожежі на газопереробній станції в Казані

При цьому смолоскипне горіння газу на розподільчій станції триває і станом на ранок 13 червня.

За попередньою версією вночі в сховищі стався витік газу, а потім пролунав вибух. Він повністю зруйнував блок управління станцією, в якій чергували оператори. Їх привалило обломками. У міністерстві охорони здоров'я Татарстану повідомили, що в результаті вибуху одна людина загинула і ще двоє постраждали.

За фактом події слідчі порушили кримінальну справу про порушення норм безпеки. Її розслідування триває. Встановлюються причини події.