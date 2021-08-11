Если бы в планах Лукашенко было подыграть Владимиру Путину, то он бы их точно не озвучивал. Такое мнение в трансляции на 24 канале высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский.

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Заявление Лукашенко о Крыме не понравилось никому

Он обратил внимание на заявление Лукашенко о Крыме, в котором белорусский диктатор умудрился обидеть всех.

Лукашенко выкрутился довольно лихо,

– подчеркнул Казанский.

Слова самоназванного президента, как отметил журналист, не понравились никому.

О каком заявлении идет речь

Когда Лукашенко спросили, когда и вообще признает ли Беларусь Крым российским. Он сказал, что, мол, государство сделает это, когда последний российский олигарх начнет поставлять в Крым товар.

"Это проблема, о которой в самой России не говорят. Весь цивилизованный мир наложил на Крым санкции, там нельзя вести экономическую деятельность, нормально работать", – отметил Казанский.

Напомним! Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским, переступив через Будапештский меморандум.

Полная трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео