Якби у планах Лукашенка було підіграти Володимиру Путіну, то він би їх точно не озвучував. Таку думку у трансляції на 24 каналі висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.

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Заява Лукашенка про Крим не сподобалась нікому

Він звернув увагу на заяву Лукашенка про Крим, в якій білоруський диктатор примудрився образити всіх.

Лукашенко викрутився доволі кмітливо,

– наголосив Казанський.

Слова самоназваного президента, як відзначив журналіст, не сподобались нікому.

Про яку заяву мовиться

Коли Лукашенка запитали, коли і чи взагалі визнає Білорусь Крим – російський. Він сказав, що, мовляв, держава зробить це, коли останній російський олігарх почне постачати у Крим товар.

"Це проблема, про яку в самій Росії не говорять. Весь цивілізований світ наклав на Крим санкції, там не можна вести економічну діяльність, нормально працювати", – зауважив Казанський.

Нагадаємо! Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим – російським, переступивши через Будапештський меморандум.

Повна трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео