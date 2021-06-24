Очевидно, что он не отошел от власти полностью, но потерял влияние, когда доказал свою неэффективность. Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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Казарин о конфликте Стрелкова и Суркова

Он подчеркнул, что раньше Суркову не разрешали давать интервью, а теперь он дает немало комментариев. Однако, политику поставили рамки, о которых он может рассказывать. В то же время и Игорь Стрелков не говорит ничего, что сможет "похоронить" Владимира Путина.

Поэтому ссоры Стрелкова и Суркова – это просто конфликт исполнителей чужой воли. По мнению Казарина, это часть российской политики, ведь они входят в одну политическую группу, которая имеет разное влияние, структуры и защиту.

Это создает иллюзию политической борьбы, каких-то политических процессов,

– подчеркнул он.

Казарин отметил, что не стоит преувеличивать их споры. Сурков и Стрелков могут иметь конфликт, потому что он никак не повлияет на верхушку власти Кремля, Путину ничего не угрожает.

Денис Казарин об иллюзии политической борьбы в России: смотрите видео

Что известно о Стрелкове и Суркове: кратко

Настоящее имя Стрелкова – Игорь Гиркин. Стал известным в 2014 году в начале войны Украины и России. Он причастен к захвату Верховного Совета АР Крыма, а после оккупации полуострова переехал на Донбасс. Был так называемым министром обороны боевиков. Кроме того, Стрелков причастен к ряду шокирующих преступлений, в частности, сбивание малайзийского Boeing и организации многочисленных пыток, убийств.

Владислав Сурков – это российский политик, который продвигает идею насильственного внедрения "русского мира" в Украине. Ранее в Кремле его считали руководителем оккупированных территорий. До 2020 года он работал помощником Путина. В СМИ попали записи его разговоров с украинским олигархом Виктором Медведчуком.

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Конфликт Стрелкова с Сурковым

Между Сурковым и Стрелковым возникла череда скандалов. Например, в феврале 2020 года Гиркин (Стрелков) заявил, что Сурков повредил Донбассу, а также обвинил его в поддержке самых коррумпированных политиков.