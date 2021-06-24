Очевидно, що він не відійшов від влади повністю, але втратив вплив, коли довів свою неефективність. Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Казарін про конфлікт Стрєлкова і Суркова

Він наголосив, що раніше Суркову не дозволяли давати інтерв'ю, а тепер він дає чимало коментарів. Однак, політику поставили рамки, про які він може розповідати. Водночас і Ігор Стрєлков не говорить нічого, що зможе "поховати" Володимира Путіна.

Тому сварки Стрєлкова і Суркова – це просто конфлікт виконавців чужої волі. На думку Казаріна, це частина російської політики, адже вони входять до однієї політичної групи, яка має різний вплив, структури та захист.

Це створює ілюзію політичної боротьби, якихось політичних процесів,

– підкреслив він.

Казарін зазначив, що не варто перебільшувати їхні суперечки. Сурков і Стрєлков можуть мати конфлікт, бо він ніяк не вплине на верхівку влади Кремля, Путіну нічого не загрожує.

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Що відомо про Стрєлкова і Суркова: коротко

Справжє ім'я Стрєлкова – Ігор Гіркін. Став відомим у 2014 році на початку війни України та Росії. Він причетний до захоплення Верховної Ради АР Криму, а після окупації піострова переїхав на Донбас. Був так званим міністром оборони бойовиків. Крім того, Стрєлков причетний до низки шокуючих злочинів, зокрема, збиття малайзійського Boeing та організації численних катувань, вбивств.

Владислав Сурков – це російський політик, який просуває ідею насильницького впровадження "русского мира" в Україні. Раніше у Кремлі його вважали керівником окупованих територій. До 2020 року він працював помічником Путіна. У ЗМІ потрапили записи його розмов із українським олігархом Віктром Медведчуком.

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Конфлікт Стрєлкова з Сурковим

Між Сурковим і Стрєковим виникла низка скандалів. Наприклад, у лютому 2020 року Гіркін (Стрєлков) заявив, що Сурков зашкодив Донбасу, а також звинуватив його у підтримці найкорумпованіших політиків.