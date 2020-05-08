Каждая новая вспышка пандемии будет приводить к закрытию границ, – Кулеба о Шенгенской зоне

Европейский союз после начала пандемии коронавируса ввел достаточно жесткие правила пересечения границы. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, такие ограничения ЕС будет вводить каждый раз, когда будут новые вспышки опасных болезней.

Поэтому "Шенген на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный", убежден Дмитрий Кулеба. Такое мнение он высказал в интервью LB.ua.

К слову Туризм после карантина: каких изменений ожидать

"Шенген" сохранится как принцип. Дискуссии о том, какие должны быть правила и возможности для ограничения в перемещении внутри этой зоны, будут в Европейском Союзе очень острыми. И время от времени какие-то точечные барьеры будут создаваться. Но каждая новая вспышка пандемии, если она случится, будет приводить снова к закрытию границ. Поэтому Шенген на время пандемии из абсолютного принципа превратится в относительный", – заявил Дмитрий Кулеба.

Шенгенская зона Это общее пространство 26 европейских государств, которые присоединились к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменили пограничный контроль между собой. Украинцы в страны Шенгенской зоны могут ездить по биометрическим паспортам без виз.

При этом он отметил, что проблем с передвижением внутри самого Европейского Союза быть не должно. Ограничения, которые будут вводиться, в первую очередь коснутся въезда не из стран Шенгенской зоны.

"Свободу передвижения внутри самой шенгенской зоны, конечно, никто отменять не будет. Потому что это одно из фундаментальных достижений. Да и вообще отменить "Шенген" – это поставить под сомнение одну из основ Европейского Союза. Это как выбить из фундамента камень", – отметил министр иностранных дел.

Важно Когда возобновят полеты в Украину после карантина

Что касается присоединения Украины к Шенгенской зоне, то Дмитрий Кулеба заявил, что это "перспектива определенного времени". И проблем для украинцев пока он не видит.

Что известно об открытии границ Евросоюза