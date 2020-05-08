Кожен новий спалах пандемії буде приводити до закриття кордонів, – Кулеба про шенгенську зону

Європейський союз після початку пандемії коронавірусу ввів доволі жорсткі правила перетину кордону. На думку очільника МЗС України Дмитра Кулеби, такі обмеження ЄС буде запроваджувати кожен раз, коли будуть нові спалахи небезпечних хвороб.

Відтак "шенген на час пандемії з абсолютного принципу перетвориться в відносний", переконаний Дмитро Кулеба. Таку думку він висловив в інтерв'ю LB.ua.

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"Шенген" збережеться як принцип. Дискусії про те, які повинні бути правила і можливості для обмеження в переміщенні всередині цієї зони, будуть в Європейському Союзі дуже гострими. І час від часу якісь точкові бар'єри будуть створюватися. Але кожен новий спалах пандемії, якщо він трапиться, буде приводити знову до закриття кордонів. Тому шенген на час пандемії з абсолютного принципу перетвориться в відносний", – заявив Дмитро Кулеба.

Шенгенська зонаЦе спільний простір 26 європейських держав, що приєдналися до норм Шенгенського законодавства Європейського союзу і скасували прикордонний контроль між собою. Українці до країн шенгенської зони можуть їздити за біометричними паспортами без віз.

При цьому він відзначив, що проблем з пересуванням всередині самого Європейського Союзу бути не повинно. Обмеження, які будуть запроваджуватися, в першу чергу стосуватимуться в'їзду не з країн шенгенської зони.

"Свободу пересування всередині самої шенгенської зони, звичайно, ніхто скасовувати не буде. Тому що це одне з фундаментальних досягнень. Та й взагалі скасувати "шенген" – це поставити під сумнів одну з основ Європейського Союзу. Це як вибити з фундаменту камінь", – відзначив міністр закордонних справ.

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Щодо приєднання України до шенгенської зони, то Дмитро Кулеба заявив, що це "перспектива певного часу". Та проблем для українців поки він не бачить.

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