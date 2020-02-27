Каждому жителю Гонконга выделят почти 1300 долларов: причина

В Гонконге власти решили раздать всем гражданам по 10 тысяч гонконгских долларов. Это – примерно 1300 долларов США.

Министр финансов страны Пол Чанроши заявил, что их выделят каждому совершеннолетнему гонконгцу, сообщает South China Morning Post.

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Таким образом власти хотят поощрить людей покупать больше продуктов собственного производства, а также лишить их финансового бремени.

Кроме этого, местное правительство хочет снизить стоимость аренды жилья и уменьшить налоги на доходы и имущество. Такие инициативы связаны с падением экономики Гонконга из-за протестов и распространения коронавируса.

Что известно о протестах в Гонконге

Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически немного отделен от материковой части страны. Его жители пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая.



Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности смертная казнь.

Коронавирус в Гонконге

Отметим, что по состоянию на 27 февраля в Гонконге от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 2 человека. Общее количество инфицированных там – 89. Общее количество инфицированных по всему миру – 82 167, умерших – 2 772. Впрочем, более 27 тысяч человек выздоровели.



Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала