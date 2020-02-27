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      Каждому жителю Гонконга выделят почти 1300 долларов: причина

      - Читати новину українською

      В Гонконге власти решили раздать всем гражданам по 10 тысяч гонконгских долларов. Это – примерно 1300 долларов США.

      Министр финансов страны Пол Чанроши заявил, что их выделят каждому совершеннолетнему гонконгцу, сообщает South China Morning Post.

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      Таким образом власти хотят поощрить людей покупать больше продуктов собственного производства, а также лишить их финансового бремени.

      Кроме этого, местное правительство хочет снизить стоимость аренды жилья и уменьшить налоги на доходы и имущество. Такие инициативы связаны с падением экономики Гонконга из-за протестов и распространения коронавируса.

      Что известно о протестах в Гонконге
      Гонконг – это отдельный административный район КНР, который географически немного отделен от материковой части страны. Его жители пытаются освободиться из-под авторитарного гнета материкового Китая.

      Еще в июле 2019 года тысячи гонконгцев вышли на протесты после попыток принять новый закон об экстрадиции преступников с территории Гонконга на материковый Китай, где существуют жестокие наказания, в частности смертная казнь.

      Коронавирус в Гонконге

      Отметим, что по состоянию на 27 февраля в Гонконге от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 2 человека. Общее количество инфицированных там – 89. Общее количество инфицированных по всему миру – 82 167, умерших – 2 772. Впрочем, более 27 тысяч человек выздоровели.

      коронавірус у цифрах
      Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Коронавирус Covid-19 Протесты в Гонконге
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