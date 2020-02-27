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      Кожному мешканцю Гонконгу виділять майже 1300 доларів: причина

      - Читать новость на русском
      Мешканці Гонконгу отримають компенсацію / sopaimages.com

      У Гонконгу влада вирішила роздати всім громадянам по 10 тисяч гонконгських доларів. Це – приблизно 1300 доларів США.

      Міністр фінансів країни Пол Чанроші заявив, що їх виділять кожному повнолітньому гонконгцю, повідомляє South China Morning Post.

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      У такий спосіб влада хоче заохотити людей купувати більше продуктів власного виробництва, а також позбавити їх фінансового тягаря.

      Окрім цього, місцевий уряд хоче знизити вартість оренди житла і зменшити податки на доходи та майно. Такі ініціативи пов'язані із падінням економіки Гонконгу через масові протести та поширення коронавірусу.

      Що відомо про протести у Гонконгу?Гонконг – це окремий адміністративний район КНР, який географічно трохи відділений від материкової частини країни. Його мешканці намагаються звільнитися з-під авторитарного гніту материкового Китаю.

      Ще у липні 2019 року тисячі гонконгців вийшли на протести після намагань ухвалити новий закон про екстрадицію злочинців з території Гонконгу на материковий Китай, де існують жорстокі покарання, зокрема смертна кара. 

      Коронавірус у Гонконгу

      Зазначимо, що станом на 27 лютого у Гонконгу від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 людини. Загальна кількість інфікованих там – 89. Загальна кількість інфікованих по всьому світу – 82 167, померлих – 2 772. Втім, понад 27 тисяч людей одужали.

      коронавірус у цифрах
      Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Коронавірус Covid-19 Протести у Гонконгу
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