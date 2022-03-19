Каждый час войны уносит жизни людей: Денисова рассказала о последних страшных смертях семей

Из-за войны, которую ведет против нас Россия, каждый день погибает мирное население. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова рассказала о последних жутких случаях гибели украинских семей.

Людмила Денисова подчеркнула, что армия рашистов терпит поражение от Вооруженных Сил Украины. Убегая от нашей армии, они атакуют гражданское население.

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В первую очередь Людмила Денисова рассказала об обстреле Рубежного в Луганской области, в результате чего оккупанты разрушили жилой дом. Под его завалами обнаружили 3 тела – двоих детей и женщины. Еще один ребенок выжил. Его состояние удовлетворительное

Российские орки нанесли авиаудар по Макарову в Киевской области. Из-за этого погибли 7 человек, еще 5 получили ранения. Оккупанты повредили административную инфраструктуру и жилые дома.

В Ворзеле на Киевщине из-за обстрела выгорели по меньшей мере 30 квартир многоквартирного дома. Количество пострадавших сейчас уточняется.

Людмила Денисова отметила, что Россия несет полную ответственность за смерть гражданского населения и должна быть наказана за свои преступления.

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