Однако сейчас наше государство лишено самых счастливых мгновений. Об этом в обращении к итальянцам сказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Он заметил, что у каждого есть фотографии родных – дома или на телефоне, – чтобы можно было посмотреть, когда сердце этого просит.

Мы не отдаем себе отчета, но знаем, что эти фотографии – не последние. Ведь верим, что увидим еще, как будут жить самые дорогие.

Каждый человек из миллионов живет надеждой на поистине мирную жизнь, новые фотографии, воспоминания, мгновения счастья, которых сейчас лишена Украина,

– подчеркнул Зеленский.

Он обратился к итальянцам, отметив, что наши страны сейчас находятся в принципиально разных условиях. Ведь итальянцы могут быть уверены, что их родных ждет долгое будущее, а для нас то, что у нас есть, может быть последним.

Зеленский обратился к итальянцам: смотрите видео