Однак зараз наша держава позбавлена найщасливіших миттєвостей. Про це у зверненні до італійців сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Україна позбавлена спогадів та миттєвостей щастя, – Зеленський

Він зауважив, що в кожного є фотографії рідних – вдома чи не телефоні, – щоб можна було подивитись, коли серце цього просить.

Ми не усвідомлюємо, але знаємо, що ці фотографії – не останні. Адже віримо, що побачимо ще, як житимуть ті, хто нам найдорожчі.

Кожна людина з мільйонів живе надією на справді мирне життя, нові фотографії, спогади, миттєвості щастя, яких зараз позбавлена Україна,

– наголосив Зеленський.

Він звернувся до італійців, зазначивши, що наші країни зараз перебувають у принципово різних умовах. Адже італійці можуть бути впевненими, що їхніх рідних чекає довге майбутнє, а для нас те, що в нас є, може бути останнім.

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