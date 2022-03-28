Каждый европеец должен знать их, – разведка опубликовала список сотрудников ФСБ России

Украинская разведка опубликовала список имен работников ФСБ России. Они участвуют в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.

Список состоит из 620 сотрудников. В нем указаны место работы, адрес регистрации, паспортные данные и тому подобное.

Читайте также Fitch Ratings отозвало рейтинги российских компаний

Каждый европеец должен знать их имена,

– подчеркнули в разведке.

Со списком работников ФСБ можно ознакомиться по ссылке.

К теме смотрите видеообращение Зеленского к миру из-за войны в Украине: