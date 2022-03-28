Каждый европеец должен знать их, – разведка опубликовала список сотрудников ФСБ России
28 марта 2022 , 11:57Читати новину українською
Источник:ГУР Минобороны
Украинская разведка опубликовала список имен работников ФСБ России. Они участвуют в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.
Список состоит из 620 сотрудников. В нем указаны место работы, адрес регистрации, паспортные данные и тому подобное.
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Каждый европеец должен знать их имена,
– подчеркнули в разведке.
Со списком работников ФСБ можно ознакомиться по ссылке.
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