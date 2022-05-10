Историю одного из жителей Мариуполя обнародовали в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

Важно Мариуполь несокрушимый и непокоренный: над "Азовсталью" развевается украинский флаг

В горсовете рассказали историю выживания Екатерины. По словам женщины, ее жилье было расположено на линии фронта. Его расстреливали со всех сторон, оно пылало многократно, а рядом рассыпались здания от авиабомб. В считанные секунды складывались высокоэтажки и падали подъезды, свечей горели дома частного сектора, а от разрывов снарядов люди оставались без рук и ног. От разрыва "Града" в ее доме погиб 1,5-летний малыш.

В подвале соседнего дома женщина родила. Этот "ребенок войны" первые недели своей жизни провел "под землей" в антисанитарных условиях. Вместо колыбельной – взрывы снарядов. Целый микрорайон был отрезан от цивилизации уже тогда, когда в центре города еще работали магазины. Не было связи, никакой информации.

Мы уже видели третью мировую войну здесь, в мариупольском укрытии. Каждый день становилось только хуже. Каждый день мы думали, что больше не проснемся – то ли от угарного газа, то ли от разрывов снарядов. Страшнее всего было быть погребенными живьем под завалами, зная, что никто не придет спасать. Умереть медленно от пыли, без пищи и воды,

– вспомнила Екатерина.

Она подчеркнула, что почти так погибли люди, находившиеся в укрытии вместе с Екатериной. Люди хотели подышать свежим воздухом и в перерыве между обстрелами переехали в другое укрытие. Но по ужасному стечению обстоятельств этот дом завалило.

"Говорили, что сначала были слышны их голоса, потом уже нет. Спасти их могла только спецтехника, которой не было", – говорит Екатерина.

Как Екатерине удалось эвакуироваться

Екатерина выбралась из Мариуполя 16 марта, на собственном автомобиле без стекла. Тогда по Мариуполю прошел настоящий Апокалипсис. Если бы он был, то выглядел так: разрушенные дома, сожженные автомобили, поваленные столбы, кресты во дворах, трупы, огромные ямы от снарядов и заминированные дороги.

"Каждый из нас уже видел Ад. Когда мы сидели в подвале, то каждый мечтал отстроить Мариуполь. Лишь бы не стреляли, чтобы был мир. Хотели стереть следы этой ужасной войны. Этого хотят все мариупольцы, покинувшие дом и спасавшиеся от смерти. Вернуть Мариуполь и возродить родной город.", – подчеркнула она.

Какая ситуация в Мариуполе

Мариуполь практически полностью оказался под оккупацией российских военных. Единственное место, которое им не удалось захватить на все попытки и сосредоточение сил, – завод "Азовсталь". Там в течение двух месяцев находились мирные жители окрестных домов, а также украинские защитники.

Всех женщин, детей и пожилых людей удалось эвакуировать с завода, однако в заблокированных завалами бомбоубежищах "Азовстали" до сих пор могут находиться гражданские.