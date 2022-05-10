Історію однієї з мешканців Маріуполя оприлюднили у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

Важливо Маріуполь незламний і нескорений: над "Азовсталлю" майорить український прапор

У міськраді розповіли виживання історію Катерини. За словами жінки, її будинок був розташований на лінії фронту. Його розстрілювали з усіх сторін, він палав багато разів, а поруч розсипалися будівлі від авіабомб. За лічені секунди лягали високоповерхівки та падали під'їзди, свічею горіли будинки приватного сектору, а від розривів снарядів люди залишалися без рук та ніг. Від розриву "Граду" в її будинку загинув 1,5 річний малюк.

У підвалі сусіднього будинку жінка народила. Ця "дитина війни" перші тижні свого життя провела "під землею" в антисанітарних умовах. Замість колискової – вибухи снарядів. Цілий мікрорайон був відрізаний від цивілізації вже тоді, коли в центрі міста ще працювали магазини. Не було зв'язку, жодної інформації.

Ми вже бачили третю світову війну – тут, у маріупольському укритті. Кожного дня ставало лише гірше. Кожного дня ми думали, що більше не прокинемося – чи то від чадного газу, чи то від розривів снарядів. Найстрашніше було бути похованими живцем під завалами, знаючи, що ніхто не прийде рятувати. Померти повільно від пилюки, без їжі та води,

– згадала Катерина.

Вона наголосила, що майже так загинули люди, які перебували в укритті разом з Катериною. Люди хотіли подихати свіжим повітрям та у перерві між обстрілами переїхали в інше укриття. Але за жахливим збігом обставин той будинок завалило.

"Говорили, що спочатку було чутно їх голоси, потім – вже ні. Врятувати їх могла тільки спецтехніка, якої не було", – каже Катерина.

Як Катерині вдалося евакуюватися

Катерина вибралася з Маріуполя 16 березня, на власному авто без скла. Тоді по Маріуполю пройшов справжній Апокаліпсис. Якби він був, то виглядав саме так: зруйновані будинки, спалені автівки, повалені стовпи, хрести у дворах, трупи, величезні лунки від снарядів та заміновані дороги.

"Кожен з нас вже бачив Пекло. Коли ми сиділи у підвалі, то кожен мріяв відбудувати Маріуполь. Аби тільки не стріляли, аби був мир. Хотіли стерти сліди цієї жахливої війни. Цього хочуть всі маріупольці, які покинули домівку та рятувалися від смерті. Повернути Маріуполь та відродити рідне місто. Разом!", – підкреслила вона.

Яка ситуація у Маріуполі

Маріуполь майже повністю опинився під окупацією російських військових. Єдине місце, яке їм не вдалося захопити попри всі намагання та зосередження сил, – завод "Азовсталь". Там впродовж двох місяців перебували мирні мешканці з навколишніх будинків, а також українські захисники.

Усіх жінок, дітей та людей похилого віку вдалось евакуювати з заводу, проте у заблокованих завалами бомбосховищах "Азовсталі" досі можуть перебувати цивільні.