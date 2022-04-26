В этот раз "Поэт" посвятил стихотворение мечтам каждого украинского военного. Его он сочинил 5 апреля.

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У період між боями, в кришталевій тиші,

Зорі світяться яскраво в небі найчистішім.

Тихі точаться розмови, бійці спочивають.

Кожен мріє про майбутнє, миру всі бажають.

Хтось з них згадує малечу, красуню дружину,

Інший каже, як збирати колючу ожину.

Той на тракторі у полі працював із малку.

Поруч з ним цитує вчитель "Наталку Полтавку".

Мрії хлопців світлі-світлі. "Після Перемоги".

Молитви усі про неї до Господа Бога.

Щоби люди України мирно працювали,

Щоби нашу святу землю русня не чіпала.

Мріють хлопці… а в багнюці, недалеко зовсім,

Йдуть розмови зовсім інші – із страху́ і злості.

Про грабунки – хто що викрав й відішле додому,

Щоби через десять років згадувать потому.

Хваляться своїм "геройством" – як в дітей стріляли,

Як палили мирні села, жінок ґвалтували.

Закривавлені прикраси жадібно збирали.

І старого, і малого – били й катували.

Розлетиться на шматочки тиша кришталева.

Вчитель знову став хоробрим захисником-левом.

Бійтеся в своїй багнюці, зомбі-псевдолюди –

Всім за злочини криваві привітання буде.

Стихотворение "Поэта" опубликовала на своей фейсбук-странице Госпогранслужба. Пост она проиллюстрировала рисунками детей, которые тоже хотят скорейшего завершения войны.



Украинские дети мечтают о конце войны / Фото ГПСУ



Детские рисунки пронизаны добром / Фото ГПСУ



Также дети рисуют украинских военных / Фото ГПСУ



Скоро забуяет мирная и спокойная весна / Фото ГПСУ



Дети из Украины хотят видеть мирное небо над головой / Фото ГПСУ

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