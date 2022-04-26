Цього разу "Поет" присвятив вірш мріям кожного українського військового. Цю поезію він написав 5 квітня.

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У період між боями, в кришталевій тиші,
Зорі світяться яскраво в небі найчистішім.
Тихі точаться розмови, бійці спочивають.
Кожен мріє про майбутнє, миру всі бажають.

Хтось з них згадує малечу, красуню дружину,
Інший каже, як збирати колючу ожину.
Той на тракторі у полі працював із малку.
Поруч з ним цитує вчитель "Наталку Полтавку".
Мрії хлопців світлі-світлі. "Після Перемоги".

Молитви усі про неї до Господа Бога.
Щоби люди України мирно працювали,
Щоби нашу святу землю русня не чіпала.
Мріють хлопці… а в багнюці, недалеко зовсім,
Йдуть розмови зовсім інші – із страху́ і злості.
Про грабунки – хто що викрав й відішле додому,
Щоби через десять років згадувать потому.

Хваляться своїм "геройством" – як в дітей стріляли,
Як палили мирні села, жінок ґвалтували.
Закривавлені прикраси жадібно збирали.
І старого, і малого – били й катували.

Розлетиться на шматочки тиша кришталева.
Вчитель знову став хоробрим захисником-левом.
Бійтеся в своїй багнюці, зомбі-псевдолюди –
Всім за злочини криваві привітання буде.

Вірш "Поета" опублікувала на своїй фейсбук-сторінці Держприкордонслужба. Допис вона супроводила малюнками дітей, які також якомога швидше хочуть завершення війни.


Українські діти мріють про кінець війни / Фото ДПСУ


Дитячі малюнки пронизані добром / Фото ДПСУ


Також діти малюють українських військових / Фото ДПСУ


Скоро забуяє мирна та спокійна весна / Фото ДПСУ


Діти з України хочуть бачити мирне небо над головою / Фото ДПСУ

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