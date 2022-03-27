Цього разу боєць написав вірш про весну під час війни. Рядки народилися 20 березня.
Раніше Військовий з позивним "Поет" передав ніжні слова привітання коханій, мамі та доньці з передової
Сьогодні небо синє-синє,
Таке, що тонеш в вишині.
Та не радіє Україна,
В обіймах зрадницьких війни.
Сьогодні сонечко пригріло,
Тюльпанів паростки малі.
Та знову селища горіли
В передсвітанковій імлі.
Сьогодні вітерець тихенько
Кружляв з вербою, вальсував.
Десь зупинилося серденько,
Хтось знову врозпач заридав.
Весна прийшла - розквітнуть квіти,
На квіти бджоли налетять.
А без батьків сумують діти.
І люди по хатах не сплять.
Війна – ти сука! Ти – потвора!
І сучий син тебе почав.
З усіх спитаємо суворо.
Ти не на тих, пуйло, напав.
Вірш "Поета" опублікували на фейсбук-сторінці Держприкордонслужби. Його проілюстрували малюнками дітей з селища Орхів на Рівненщині.
Діти зобразили Україну / Фото ДПСУ
Українські діти хочуть миру / Фото ДПСУ
Малюнок дітей з Охтирки / Фото ДПСУ
Це може вас зацікавити – ЗСУ знищили техніку окупантів на Херсонщині: відео