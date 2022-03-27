Цього разу боєць написав вірш про весну під час війни. Рядки народилися 20 березня.

Раніше Військовий з позивним "Поет" передав ніжні слова привітання коханій, мамі та доньці з передової

Сьогодні небо синє-синє,

Таке, що тонеш в вишині.

Та не радіє Україна,

В обіймах зрадницьких війни.

Сьогодні сонечко пригріло,

Тюльпанів паростки малі.

Та знову селища горіли

В передсвітанковій імлі.

Сьогодні вітерець тихенько

Кружляв з вербою, вальсував.

Десь зупинилося серденько,

Хтось знову врозпач заридав.

Весна прийшла - розквітнуть квіти,

На квіти бджоли налетять.

А без батьків сумують діти.

І люди по хатах не сплять.

Війна – ти сука! Ти – потвора!

І сучий син тебе почав.

З усіх спитаємо суворо.

Ти не на тих, пуйло, напав.

Вірш "Поета" опублікували на фейсбук-сторінці Держприкордонслужби. Його проілюстрували малюнками дітей з селища Орхів на Рівненщині.



Діти зобразили Україну / Фото ДПСУ



Українські діти хочуть миру / Фото ДПСУ



Малюнок дітей з Охтирки / Фото ДПСУ

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