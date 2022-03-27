На этот раз боец написал стихотворение о весне во время войны. Строки родились 20 марта.
Ранее Военный с позывным "Поэт" передал нежные слова поздравления любимой, маме и дочери из передовой
Сьогодні небо синє-синє,
Таке, що тонеш в вишині.
Та не радіє Україна,
В обіймах зрадницьких війни.
Сьогодні сонечко пригріло,
Тюльпанів паростки малі.
Та знову селища горіли
В передсвітанковій імлі.
Сьогодні вітерець тихенько
Кружляв з вербою, вальсував.
Десь зупинилося серденько,
Хтось знову врозпач заридав.
Весна прийшла - розквітнуть квіти,
На квіти бджоли налетять.
А без батьків сумують діти.
І люди по хатах не сплять.
Війна – ти сука! Ти – потвора!
І сучий син тебе почав.
З усіх спитаємо суворо.
Ти не на тих, пуйло, напав.
Стихотворение "Поэта" опубликовали на фейсбук-странице Госпогранслужбы. Его проиллюстрировали рисунками детей из поселка Оржев в Ровненской области.
Дети изобразили Украину / Фото ГПСУ
Украинские дети хотят мира / Фото ГПСУ
Рисунок детей из Ахтырки / Фото ГПСУ
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