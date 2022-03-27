На этот раз боец написал стихотворение о весне во время войны. Строки родились 20 марта.

Ранее Военный с позывным "Поэт" передал нежные слова поздравления любимой, маме и дочери из передовой

Сьогодні небо синє-синє,

Таке, що тонеш в вишині.

Та не радіє Україна,

В обіймах зрадницьких війни.

Сьогодні сонечко пригріло,

Тюльпанів паростки малі.

Та знову селища горіли

В передсвітанковій імлі.

Сьогодні вітерець тихенько

Кружляв з вербою, вальсував.

Десь зупинилося серденько,

Хтось знову врозпач заридав.

Весна прийшла - розквітнуть квіти,

На квіти бджоли налетять.

А без батьків сумують діти.

І люди по хатах не сплять.

Війна – ти сука! Ти – потвора!

І сучий син тебе почав.

З усіх спитаємо суворо.

Ти не на тих, пуйло, напав.

Стихотворение "Поэта" опубликовали на фейсбук-странице Госпогранслужбы. Его проиллюстрировали рисунками детей из поселка Оржев в Ровненской области.



Дети изобразили Украину / Фото ГПСУ



Украинские дети хотят мира / Фото ГПСУ



Рисунок детей из Ахтырки​ / Фото ГПСУ

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