Сейчас молодой человек находится на передовой и защищает украинские земли от оккупантов.
Внимание Уничтожают оккупантов на передовой, защищают свои города, – в ГУР поздравили украинских женщин
Стихотворение "Поэта" из передовой
Кохана. Мама. Донечка. Прийміть
Мої вітання з найтеплішим святом.
Бажаю вам щасливих літ багато,
Нехай в душі лише любов бринить.
Пробачте, любі, що не уберіг,
Вас від жахів війни і лихоліття.
Я присягаюсь, що усе це сміття
Я вимету мітлою за поріг.
За кожну зморшку, за сльозу, за біль,
Помщуся і сторицею віддячу.
Тож побажайте нам і сил, і вдачі
Щоб ми захищені ішли завжди́ у бій.
Тепер я знаю, що у світі всім
Наші жінки не просто красивіші,
А найміцніші духом, найсильніші!
І поруч з військом захищають дім.
Реакция украинцев
Творчество молодого воина очень понравилось украинцам. На странице в Facebook они оставили много трогательных комментариев и попросили возвращаться живым. Вот некоторые из них:
- "Лучший подарок, вернитесь все живые и здоровые. Вы самые лучшие, вы наша гордость".
- "Только вернитесь. Нам еще рожать от вас. На руках кто нас будет носить. Все женщины с вами от малышек до старушек. Вы это чувствуете. Верим в вас".
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