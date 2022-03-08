Наразі юнак перебуває на передовій та захищає українські землі від окупантів.
Увага Нищите окупантів на передовій, захищаєте свої міста, – у ГУР привітали українських жінок
Вірш "Поета" з передової
Кохана. Мама. Донечка. Прийміть
Мої вітання з найтеплішим святом.
Бажаю вам щасливих літ багато,
Нехай в душі лише любов бринить.
Пробачте, любі, що не уберіг,
Вас від жахів війни і лихоліття.
Я присягаюсь, що усе це сміття
Я вимету мітлою за поріг.
За кожну зморшку, за сльозу, за біль,
Помщуся і сторицею віддячу.
Тож побажайте нам і сил, і вдачі
Щоб ми захищені ішли завжди́ у бій.
Тепер я знаю, що у світі всім
Наші жінки не просто красивіші,
А найміцніші духом, найсильніші!
І поруч з військом захищають дім.
Реакція українців
Творчість молодого воїна дуже сподобалася українцям. На сторінці у фейсбуці вони залишили багато зворушливих коментарів та попросили повертатися живим. Ось деякі із них:
- "Найкращий подарунок, поверніться всі живі і здорові. Ви найкращі, ви наша гордість".
- "Тільки поверніться. Нам ще народжувати від вас. На руках хто нас буде носити. Всі жінки з вами від малечі до старенької бабусі. Ви це відчуваєте. Віримо у вас".
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