Наразі юнак перебуває на передовій та захищає українські землі від окупантів.

Увага Нищите окупантів на передовій, захищаєте свої міста, – у ГУР привітали українських жінок

Вірш "Поета" з передової

Кохана. Мама. Донечка. Прийміть

Мої вітання з найтеплішим святом.

Бажаю вам щасливих літ багато,

Нехай в душі лише любов бринить.

Пробачте, любі, що не уберіг,

Вас від жахів війни і лихоліття.

Я присягаюсь, що усе це сміття

Я вимету мітлою за поріг.

За кожну зморшку, за сльозу, за біль,

Помщуся і сторицею віддячу.

Тож побажайте нам і сил, і вдачі

Щоб ми захищені ішли завжди́ у бій.

Тепер я знаю, що у світі всім

Наші жінки не просто красивіші,

А найміцніші духом, найсильніші!

І поруч з військом захищають дім.

Реакція українців

Творчість молодого воїна дуже сподобалася українцям. На сторінці у фейсбуці вони залишили багато зворушливих коментарів та попросили повертатися живим. Ось деякі із них:

"Найкращий подарунок, поверніться всі живі і здорові. Ви найкращі, ви наша гордість".

"Тільки поверніться. Нам ще народжувати від вас. На руках хто нас буде носити. Всі жінки з вами від малечі до старенької бабусі. Ви це відчуваєте. Віримо у вас".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!