До Міжнародного жіночого дня вони ще раз нагадали про те, що нас наближає до перемоги.

До слова НАТО в привітанні до 8 березня згадало про українських жінок

"Українські жінки – ви незламні", – сказали у розвідці. І додали, що саме вони роблять Україну кращою щодня.

Ви нищите окупантів на передовій, ви захищаєте свої міста, ви лікуєте, ви рятуєте життя, ви забезпечуєте потребами гарячі точки, ви без страху дивитеся в очі небезпеці, ви щодня наближуєте нашу перемогу і робите Україну кращою,

– написали в ГУР.

І додали: "Дякуємо вам! Переможемо тільки разом! Заради України!".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!