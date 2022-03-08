До Міжнародного жіночого дня вони ще раз нагадали про те, що нас наближає до перемоги.
До слова НАТО в привітанні до 8 березня згадало про українських жінок
"Українські жінки – ви незламні", – сказали у розвідці. І додали, що саме вони роблять Україну кращою щодня.
Ви нищите окупантів на передовій, ви захищаєте свої міста, ви лікуєте, ви рятуєте життя, ви забезпечуєте потребами гарячі точки, ви без страху дивитеся в очі небезпеці, ви щодня наближуєте нашу перемогу і робите Україну кращою,
– написали в ГУР.
І додали: "Дякуємо вам! Переможемо тільки разом! Заради України!".
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