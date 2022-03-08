К Международному женскому дню они еще раз напомнили о том, что нас приближает к победе.

К слову НАТО в поздравлении к 8 марта вспомнило об украинских женщинах

"Украинские женщины – вы несокрушимые", – сказали в разведке. И добавили, что именно они делают Украину лучше каждый день.

Вы уничтожаете оккупантов на передовой, вы защищаете свои города, вы лечите, вы спасаете жизни, вы обеспечиваете потребностями горячие точки, вы без страха смотрите в глаза опасности, вы ежедневно приближаете нашу победу и делаете Украину лучше,

– написали в ГУР.

И добавили: "Спасибо вам! Победим только вместе! Ради Украины!".

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