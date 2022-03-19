После победы в войне Украина будет добиваться, чтобы агрессор выплатил каждому компенсацию. Об этом рассказал 19 марта советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

К теме Оккупанты цинично надевают на жителей Мариуполя белые повязки, чтобы их путали с военными

Ущерб уже достигает сотен миллиардов

Этот проект действительно важен. Ведь с начала полномасштабного вторжения армия оккупантов совершила уже сотни тысяч преступлений против человечности и военных преступлений.

Нацполиция и МВД фиксируют все эти случаи, это очень важно для будущих судов. Всем, кто выехал с оккупированных территорий, необходимо предоставить показания. Чтобы потом Россия возместила весь ущерб, это сотни миллиардов долларов,

– сказал Антон Геращенко.

К показам также следует прикреплять видео и фото доказательства. Он также привел несколько примеров преступлений против человечности, о которых уже известно:

Расстрел 3 украинцев в Бородянке. Они случайно вышли на позицию оккупантов . По словам Геращенко, этих людей раздели, осмотрели телефоны, а затем расстреляли, чтобы украинцы не рассказали о позициях.

оккупантов Геращенко утверждает, что п ока не зафиксировано ни одного случая изнасилования. Однако из перехваченных разговоров оккупантов нашим службам известно, что такое случалось. В то же время в Офисе омбудсмена сообщили, что уже получали жалобы об изнасиловании российскими оккупантами.

Откуда будут брать деньги на возмещение

Оккупационные войска России уже отметились большим количеством грабежей и мародерства. Их было так много, что даже тяжело подсчитать точное количество.

Пока невозможно посчитать и повреждение инфраструктуры. И все будет возмещено за счет активов российского "Центробанка" и других государственных российских институций, счета которых сейчас заморожены заграницей,

– отметил советник министра.