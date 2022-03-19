Після перемоги у війні Україна добиватиметься, щоб агресор виплатив кожному з них компенсацію. Про це 19 березня розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Шкода вже сягає сотень мільярдів

Цей проєкт справді є важливим. Адже від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів здійснила вже сотні тисяч злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Нацполіція та МВС фіксують всі ці випадки, це дуже важливо для майбутніх судів. Всім, хто виїхав з окупованих територій, необхідно надати покази. Щоб потім Росія відшкодувала всю шкоду, наразі це сотні мільярдів доларів,

– сказав Антон Геращенко.

До показів також варто прикріплювати відео- та фотодокази. Він також навів кілька прикладів злочинів проти людяності, про які вже відомо:

Розстріл 3 українців у Бородянці. Вони випадково вийшли на позицію окупантів. За словами Геращенка, цих людей роздягли, оглянули телефони, а потім розстріляли, щоб українці не розповіли про позиції.

Геращенко стверджує, що наразі не зафіксовано жодного випадку зґвалтування. Проте із перехоплених розмов окупантів нашим службам відомо, що таке траплялося. Водночас в Офісі омбудсмена повідомили, що вже отримували скарги про зґвалтування російськими окупантами.

Звідки братимуть гроші на відшкодування

Окупаційні війська Росії вже відмітилися великою кількістю грабунків і мародерства. Їх було настільки багато, що навіть важко підрахувати точну кількість.

Наразі неможливо порахувати й пошкодження інфраструктури. Та все буде відшкодовано коштом активів російського "Центробанку" та інших державних російських інституцій, рахунки яких зараз заморожені за кордоном,

– зазначив радник міністра.

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