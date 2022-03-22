Репутация важна

На второй день войны в Shell оправдывались, что купили партию российской нефти. Несколькодневное публичное давление на Coca-Cola принесло результат – компания остановила продажи в России.

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Но есть и международные компании, мощные мировые гиганты, которые позиционировали себя как социально ответственные бизнесы и до сих пор не вышли из России. Это, например: Nestle, Mondelez, Raiffeisen, Societe Generale, BASF, Bayer, Sanofi, Unilever, Johnson&Johnson.

Однако и эти компании хоть как-то ограничили свою деятельность на территории агрессора:

Nestle прекратила инвестиции и экспорт некоторых товаров;

Mondelez остановила инвестиции;

Unilever останавливает маркетинг в России и сокращает ассортимент базовых товаров.

Однако, репутации этих компаний уже нанесен ущерб! Ведь важно не просто ограничить бизнес, а полностью остановить какие-либо коммерческие отношения. Каждый рубль налогов в России – это вклад компании в войну и террор против украинского народа.

Международные бренды, финансирующие войну против Украины:

Кровавые деньги

Поэтому призываю руководителей компаний Nestlé, Mondelēz International, Raiffeisen Bank, BASF, Bayer, Sanofi, Unilever, Johnson & Johnson, Société Générale прекратить экономическую деятельность в стране-агрессоре.

Аргументы о том, что социальная функция компании – накормить простое население – выглядят слабой отговоркой.

Помните, что в таком случае вы думаете о населении, поддерживающем развязанную войну в Украине и ее дальнейшем распространении на другие страны.

В то же время социально ответственным компаниям с кодексами всевозможной этики, с практиками и политиками, очень тщательно следящими за выполнением всех антикоррупционных и антитеррористических мер, следует думать о смерти украинских детей из-за обстрелов и взрывов бомб, о разрушении драмтеатра с мирными жителями в Мариуполе, о сожженных домах в Киевской области и уничтожении Харькова.

Следует также в первую очередь думать о том, как накормить вашей продукцией людей, которые заблокированы в городах и городках, куда не могут пробиться гуманитарные коридоры.

Думать о том, как передать произведенный вами корм для собак и кошек, товары первой необходимости, личной гигиены во временно оккупированные или заблокированные деревни и городки Украины.

Примите единственное правильное решение – перестаньте финансировать войну, чтобы репутация из испорченной не стала кровавой.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: