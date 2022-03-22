Репутація важлива

На другий день війни в Shell виправдовувались, що купили партію російської нафти. Кількаденний публічний тиск на Coca-Cola приніс результат – компанія зупинила продажі в Росії.

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Але є і міжнародні компанії, потужні світові гіганти, які позиціонували себе, як соціально відповідальні бізнеси, та які досі не вийшли з Росії. Це, наприклад: Nestle, Mondelez, Raiffeisen, Societe Generale, BASF, Bayer, Sanofi, Unilever, Johnson&Johnson.

Проте, і ці компанії бодай якось обмежили свою діяльність на території агресора:

Nestle припинила інвестиції та експорт деяких товарів;

Mondelez зупинила інвестиції;

Unilever зупиняє маркетинг у Росії і скорочує асортимент до базових товарів.

Проте, репутації цих компаній вже завдано шкоди! Адже важливо не просто обмежити бізнес, а повністю зупинити будь-які комерційні відносини. Кожний рубль податків в Росії – це внесок компанії у війну та терор проти українського народу.

Міжнародні бренди, які фінансують війну проти України:

Криваві гроші

Тож закликаю керівників компаній Nestlé, Mondelēz International, Raiffeisen Bank, BASF, Bayer, Sanofi, Unilever, Johnson & Johnson, Société Générale припинити економічну діяльність в країні-агресорі.

Аргументи про те, що нібито соціальна функція компанії – нагодувати просте населення – виглядають слабкою відмовкою.

Пам'ятайте, що в такому разі ви думаєте про населення, що підтримує розв'язану війну в Україні та її подальше поширення на інші країни.

Водночас соціально відповідальним компаніям з кодексами усілякої етики, з практиками та політиками, що дуже ретельно слідкують за виконанням усіх антикорупційних та антитерористичних заходів, варто думати про смерті українських дітей через обстріли та вибухи бомб, про розгром драмтеатру з мирними жителями в Маріуполі, про спалені будинки на Київщині та знищення Харкова.

Варто також, в першу чергу, думати про те, як нагодувати вашою продукцією людей, які заблоковані в містах і містечках, куди не можуть пробитись гуманітарні коридори. Думати про те, як передати вироблений вами корм для собак і котів, товари першої необхідності, особистої гігієни в тимчасово окуповані або заблоковані села та містечка України.

Ухваліть єдине правильне рішення - перестаньте фінансувати війну, щоб репутація із зіпсованої не стала закривавленою.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: