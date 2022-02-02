Социологи спросили украинцев, это оружие сдерживает или провоцирует агрессию России против Украины.

Кстати Половина граждан готовы защищать Украину с оружием в руках: опрос

Кто поддерживает оказание помощи

Чаще ответ, что иностранное оружие сдерживает Россию выбирали избиратели партий "ЕС" (72,9%), "Слуга народа" (59,3%) и "Сила и честь" (54,6%).

В то же время считают, что помощь "провоцирует", преимущественно избиратели "Оппозиционной платформы – За жизнь" (70,4%) и "Наши" экс-депутата Евгения Мураева (72%).

Однако почти каждый пятый опрошенный, 18,7%, затруднился ответить на этот вопрос.

Что украинцы думают о предоставлении оружия / Инфографика Центра Разумкова

Что известно об опросе? Исследования провел Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Как партнеры помогают Украине

На фоне угрозы нападения России ряд партнеров помогают Украине оружием. К примеру, США и Великобритания, Эстония и Латвия.

Великобритания на фоне угрозы объявила о готовности создать новый альянс с Польшей и Украиной.

Польша также собирается передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы малой дальности Grom.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.