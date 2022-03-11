На фейсбук-странице Операции Объединенных сил рассказывают о Николае, санитарном инструкторе одной из механизированных бригад. Он, как и все украинские воины, решительно настроен на победу Украины над Россией.

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Каждый украинец ускоряет победу над врагом

Николай призвался с началом российской агрессии, в 2014 году. Он в течение пяти лет прослужил на передовых позициях. Сначала по мобилизации, а затем подписал контракт с боевой бригадой.

"Вы же видите, какие наши воины крутые! Каждый стоит минимум сотни! Поэтому я и работаю над тем, чтобы всех их уберечь. За годы службы, конечно, были и легкие случаи, и очень тяжелые, что даже в учебниках не описывают. И я невероятно рад, что все мною спасенные остались живы и большинство из них сейчас продолжают бить врага", – подчеркнул он.

Известно, что дочь Николая стремится помочь отцу. В этом году она заканчивает обучение в медицинском университете.

Санинструктор подчеркивает, что от оккупантов страдает вся страна. К сожалению, многие украинские города страдают от бомбежек.

Мне тяжело об этом говорить – подступают эмоции скорби о погибших украинцах, ярости и ненависти к кремлевским ублюдкам,

– добавил он.

Но санинструктор уверен, что скоро удастся записать еще одно интервью, но уже с другими эмоциями. В нем каждый будет радоваться победе, будет радоваться мирному небу, а также будет вспоминать ловкое уничтожение вражеских войск.

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