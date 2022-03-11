На фейсбук-сторінці Операції Об'єднаних сил розповідають про Миколу, санітарного інструктора однієї з механізованих бригад. Він, як і всі українські воїни, рішуче налаштований на перемогу України над Росією.

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Кожен українець пришвидшує перемогу над ворогом

Микола призвався з початком російської агресії, у 2014 році. Він протягом 5 років прослужив на передових позиціях. Спочатку по мобілізації, а потім він підписав контракт із бойовою бригадою.

"Ви ж бачите, які наші вояки круті! Кожен вартий мінімум сотні! Тож я і працюю над тим, аби усіх їх зберегти. За роки служби, звісно, були і легкі випадки, і надзвичайно важкі, що навіть у підручниках не описують. Та я неймовірно тішусь, що усі мною врятовані залишились живими і більшість з них зараз продовжують бити ворога", – наголосив він.

Відомо, що донька Миколи прагне допомогти батькові. Цьогоріч вона закінчує навчання у медичному університеті.

Санінструктор підкреслює, що від окупантів потерпає вся країна. На жаль, багато українських міст потерпають від бомбардувань.

Мені важко про це говорити – навертають емоції скорботи за загиблими українцями, люті та ненависті до кремлівських виродків,

– додав він.

Але санінструктор упевнений, що незабаром вдасться записати ще одне інтерв'ю, але вже з іншими емоціями. У ньому кожен радітиме перемозі, тішитиметься мирним небом, а також згадуватиме вправне знищення ворожих військ.

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