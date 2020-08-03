Единственный залог успешного развития страны – это открытость, умение договариваться и находить компромиссы. Невозможно создать эффективное государство, изолировав страну от остального мира.

Такое мнение в своем видеоблоге "Грани правды" на 24 канале озвучил журналист Павел Казарин. По его словам, россияне поверили, что "победить Украину" означает то же самое, что "победить фашизм".

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"А весь мир смотрит на то, как Кремль планомерно пытается уничтожить соседнее государство. И у этого самого мира нет никакой причины, чтобы способствовать российскому усилению. Скорее наоборот", – отметил он.

Каждый выпущенный по Украине снаряд бьет по российскому будущему. Каждый цинк с патронами, переправленный на Донбасс, будет выпущен по судьбе российских детей. Нет никакой победы, которой можно добиться военным путем, – Кремль просто уничтожает веру в собственную договороспособность. А заодно – и будущее своей собственной страны,

– сказал Казарин.

Он добавил, что российские политики любят рассуждать о том, что было вчера, радуются тому, что происходит сегодня. Однако даже если допустить, что "их сценарий в отношении Украины сработает – они хоть раз задумывались о том, что их ждет послезавтра?".

Смотрите полный выпуск видеоблога "Грани правды" на 24 канале: