Єдина запорука успішного розвитку країни – це відкритість, вміння домовлятися і знаходити компроміси. Неможливо створити ефективну державу, ізолювавши країну від решти світу.

Таку думку в своєму відеоблозі "Грані правди" на 24 каналі озвучив журналіст Павло Казарін. За його словами, росіяни повірили, що "перемогти Україну" означає те ж саме, що "перемогти фашизм".

Читайте більше Кремль воює не тільки з Україною: що чекає на РФ в майбутньому

"А весь світ дивиться на те, як Кремль планомірно намагається знищити сусідню державу. І у цього самого світу немає жодної причини, щоб сприяти російському посиленню. Швидше навпаки", – зазначив він.

Кожен випущений по Україні снаряд б'є по російському майбутньому. Кожен цинк з патронами, переправлений на Донбас, буде випущений по долі російських дітей. Немає ніякої перемоги, якої можна досягти військовим шляхом – Кремль просто знищує віру у власну здатність домовлятися. А заодно – і майбутнє своєї власної країни,

– сказав Казарін.

Він додав, що російські політики люблять розмірковувати про те, що було вчора, радіють тому, що відбувається сьогодні. Однак навіть якщо допустити, що "їх сценарій щодо України спрацює – вони хоч раз замислювалися про те, що їх чекає післязавтра?".

Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди" на 24 каналі: