Каждый наш родственник может попасть в застенки ФСБ, – жена военнопленного

Только совместными действиями украинцы могут победить в войне и вернуть родных из российского плена домой, убеждена жена плененного разведчика 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ Сергея Иванчука Виктория.

Об этом она отметила на марше в поддержку всех пленных украинцев.

"Наш народ должен понимать, что российско-украинская война не обходит ни одного украинца. Каждый наш родственник может попасть в застенки ФСБ. И только совместными действиями, все вместе, украинской общиной мы можем что-то менять к лучшему", – сказала Иванчук.

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Жена разведчика, который находится в плену российских боевиков от 11 февраля 2017-го года, также призвала украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу, который 14 июня начнется в России.

Было бы символично гражданам Украины не ехать на этот Чемпионат, не поддерживать агрессора и добиваться, чтобы наших родных вернули перед его началом. Россия должна сделать гуманитарный жест и вернуть родных домой. Хоть звучит немного утопично, но мы должны сделать все возможное,

– добавила Виктория Иванчук.