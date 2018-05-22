22:38
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 10°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают отечественный автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Каждый наш родственник может попасть в застенки ФСБ, – жена военнопленного

85 Читати новину українською
Около 70 военнопленных удерживают в кремлевских тюрьмах
Около 70 военнопленных удерживают в кремлевских тюрьмах / 24 канал

Только совместными действиями украинцы могут победить в войне и вернуть родных из российского плена домой, убеждена жена плененного разведчика 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ Сергея Иванчука Виктория.

Об этом она отметила на марше в поддержку всех пленных украинцев.

"Наш народ должен понимать, что российско-украинская война не обходит ни одного украинца. Каждый наш родственник может попасть в застенки ФСБ. И только совместными действиями, все вместе, украинской общиной мы можем что-то менять к лучшему", – сказала Иванчук.

Читайте также: Больше всего силы придавало то, что за меня боролись, – освобожденный пленник

Жена разведчика, который находится в плену российских боевиков от 11 февраля 2017-го года, также призвала украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу, который 14 июня начнется в России.

Было бы символично гражданам Украины не ехать на этот Чемпионат, не поддерживать агрессора и добиваться, чтобы наших родных вернули перед его началом. Россия должна сделать гуманитарный жест и вернуть родных домой. Хоть звучит немного утопично, но мы должны сделать все возможное,
– добавила Виктория Иванчук.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украина – Россия
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
сегодня, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 209
SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
сегодня, 20:01 SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
Яніна Ткачук 323
Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
сегодня, 19:07 Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
Євгенія Мазур 108
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сегодня, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1738
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сегодня, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 410
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук