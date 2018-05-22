23:26
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Кожен наш родич може потрапити у застінки ФСБ, – дружина військовополоненого

1079 Читать новость на русском
Близько 70 військовополонених утримують у кремлівських тюрмах
Близько 70 військовополонених утримують у кремлівських тюрмах / 24 канал

Тільки спільними діями українці можуть перемогти у війні і повернути рідних з російського полону додому, переконана дружина полоненого розвідника 8-го полку спецпризначення Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергія Іванчука Вікторія.

Про це вона зазначила на марші на підтримку всіх полонених українців. 

"Наш народ має розуміти, що російсько-українська війна не обходить жодного українця. Кожен наш родич може потрапити у застінки ФСБ. І тільки спільними діями, усі гуртом, українською громадою ми можемо щось змінювати на краще", – сказала Іванчук.

Читайте також: Найбільше сили надавало те, що за мене боролися, – звільнений полонений

Дружина розвідника, який знаходиться у полоні російських бойовиків від 11 лютого 2017-го року, також закликала українців не їхати на Чемпіонат світу з футболу, який 14 червня розпочнеться у Росії.

Було б символічно громадянам України не їхати на цей Чемпіонат, не підтримувати агресора і добиватися, щоб наших рідних повернули перед його початком. Росія має зробила гуманітарний жест і повернути рідних додому. Хоч звучить трохи утопічно, але ми маємо зробити все можливе,
– додала Вікторія Іванчук.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Обмін полоненими
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
сьогодні, 22:41 Головні новини 22 травня: Нове отруєння газом дітей у школі, Онищенко-президент і Кремль
1235
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
сьогодні, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 378
SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
сьогодні, 20:01 SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник
Яніна Ткачук 828
Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
сьогодні, 19:01 Чиновник: Я знаю, як працюють корупційні схеми, і тому – частково зіпсований
Євгенія Мазур 486
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сьогодні, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1797
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук