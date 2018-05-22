Кожен наш родич може потрапити у застінки ФСБ, – дружина військовополоненого

Тільки спільними діями українці можуть перемогти у війні і повернути рідних з російського полону додому, переконана дружина полоненого розвідника 8-го полку спецпризначення Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергія Іванчука Вікторія.

Про це вона зазначила на марші на підтримку всіх полонених українців.

"Наш народ має розуміти, що російсько-українська війна не обходить жодного українця. Кожен наш родич може потрапити у застінки ФСБ. І тільки спільними діями, усі гуртом, українською громадою ми можемо щось змінювати на краще", – сказала Іванчук.

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Дружина розвідника, який знаходиться у полоні російських бойовиків від 11 лютого 2017-го року, також закликала українців не їхати на Чемпіонат світу з футболу, який 14 червня розпочнеться у Росії.

Було б символічно громадянам України не їхати на цей Чемпіонат, не підтримувати агресора і добиватися, щоб наших рідних повернули перед його початком. Росія має зробила гуманітарний жест і повернути рідних додому. Хоч звучить трохи утопічно, але ми маємо зробити все можливе,

– додала Вікторія Іванчук.