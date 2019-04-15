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      Каждый политик в Украине должен понимать, что проблема трудовой миграции требует решения

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      Трудовая миграция
      Трудовая миграция / dostyp.com.ua

      Трудовая миграция – одна из важнейших проблем, которую надо решать, считает политтехнолог Сергей Гайдай.

      В комментарии 112.ua он заявил, что считает трудовую миграцию лакмусом, который показывает достижения и провалы власти.

      Сергей Гайдай убежден, что любой политик должен понимать, что проблема трудовой миграции в стране есть и она требует решения: "Миграция – это очень хороший лакмус, который показывает уровень не только жизни в стране, но и комфортности. И то, что столько людей не хотят жить в стране и уезжают из нее, свидетельствует о полном провале и отсутствии достижений в течение последних лет".

      По словам эксперта, политики обошли проблему во время президентской кампании.

      "Петр Порошенко о будущем вообще ничего не говорил. Его избирательная кампания была построена только на имеющихся достижениях и на запугивании избирателей: мол, если не я, то вообще все будет плохо", – отметил Гайдай. По его словам, тему трудовой миграции вскользь затрагивали Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Юрий Бойко. Впрочем, никто из кандидатов не предложил реальных программ по возвращению в Украину трудовых мигрантов.

      При этом понять, насколько все запущено, довольно сложно. Украинская власть уже много лет делает все, чтобы только не проводить перепись населения, а ее результаты могут быть потрясающими, считает Сергей Гайдай: "Если бы перепись состоялась, стало бы понятно относительно масштаба потерь человеческого капитала. Могло бы выясниться, что у нас в Украине уже не 42 млн и даже не 38 млн человек".

      Результатом массового выезда украинцев из страны стал острый дефицит рабочих рук, особенно в тех профессиях, в которых работают востребованные за рубежом специалисты.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Заробитчане Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко
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