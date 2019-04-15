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      Кожен політик в Україні має розуміти, що проблема трудової міграції потребує вирішення

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      Трудова міграція
      Трудова міграція / dostyp.com.ua

      Трудова міграція – одна з найважливіших проблем України, яку треба вирішувати, вважає політтехнолог Сергій Гайдай.

      У коментарі 112.ua він заявив, що вважає трудову міграцію лакмусом, який свідчить про досягнення і провали влади.

      Сергій Гайдай переконаний, що будь-який політик повинен розуміти, що проблема трудової міграції в країні є і вона вимагає рішення: "Міграція – це дуже хороший лакмус, який показує рівень не тільки життя в країні, а й комфортності. І те, що стільки людей не хочуть жити в країні та виїжджають з неї, свідчить про повний провал і відсутність досягнень протягом останніх років".

      За словами експерта, політики обійшли проблему під час президентської кампанії.

      "Петро Порошенко про майбутнє взагалі нічого не говорив. Його виборча кампанія була побудована тільки на наявних досягненнях і на залякуванні виборців: мовляв, якщо не я, то взагалі все буде погано", – зазначив Гайдай. За його словами, тему трудової міграції побіжно порушували Юлія Тимошенко, Олександр Шевченко та Юрій Бойко. Втім, ніхто з кандидатів не запропонував реальних програм щодо повернення до України трудових мігрантів.

      При цьому зрозуміти, наскільки все запущене, доволі складно. Українська влада вже багато років робить усе, щоб тільки не проводити перепис населення, а його результати можуть бути приголомшливими, вважає Сергій Гайдай: "Якби перепис відбувся, стало б зрозуміло щодо масштабу втрат людського капіталу. Могло б з'ясуватися, що нас в Україні вже не 42 млн і навіть не 38 млн осіб".

      Результатом масового виїзду українців з країни став гострий дефіцит робочих рук, особливо в тих професіях, в яких працюють затребувані за кордоном фахівці.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Заробітчани Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини
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