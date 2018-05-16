05:33
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 12°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
  • воскресенье
    18°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Каждый солдат в окопе хочет быть услышанным, – военный

73 Читати новину українською
В распоряжении
В распоряжении "Бороды" – 51 боец / 24 Канал

Солдат, что находится "на нуле", имеет больше переживаний и психотравмирующих ситуаций, чем кто-либо, считает заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению 24 ОМБр по кличке "Борода". Поэтому основной своей работой считает простой разговор с солдатом.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Врага видел в лицо, до них здесь 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево.

Я изучаю каждого военнослужащего. Знаю их социально-психологические особенности, проблемы в коллективе и семье. Стараюсь помочь в решении. Частично влияю на их сознание, чтобы действовали правильно в том или ином деле или ситуации,
– рассказывает о своих обязанностях военный.

Также он поднимает моральный дух каждого воина. Вновь прибывшим военнослужащим помогает в адаптации к новым условиям, как бытовым, так и психологическим в коллективе.

"Таких, кто прямо говорит, что не хочет воевать, я не видел. По некоторым видно, что война – не их. Бойцов, которые тяжело переносят психологический аспект войны, отправляем на другие задачи. Готовить еду, например. Из некоторых получаются хорошие медики, которые хорошо оказывают домедицинскую помощь", – говорит "Борода".

Боец вспоминает случай, как рядовой солдат спас жизнь командиру подразделения. В результате ранения из крупнокалиберного пулемета произошла огнестрельная ампутация ноги командира. Солдат качественно предоставил домедицинскую помощь – вовремя перетянул конечность жгутом, избежав слишком большой потери крови.

Читайте также: Волонтер: Хочу стать ненужной в госпитале – это будет означат, что закончилась война

Командир остался жив. Сейчас на реабилитации. А вот солдат все не мог оправиться от пережитого. Помогла обычная беседа.

"Для солдата ситуация оказалась кризисной. Это было, очевидно, самое страшное, что он увидел на войне... Сразу его забрали с боевой позиции. Сделали горячего чая. Отоспался немного. А дальше поговорили с ним и объяснили, что он спас жизнь командиру своими действиями. И он правильно это принял", – добавляет "Борода".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 16 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як легко можна купити голоси фракції
16 мая, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 104
Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
16 мая, 22:09 Главные новости 16 мая: Сенцов голодает, письмо Савченко и резонансная находка возле Днепра
423
Яку
16 мая, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1245
Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
16 мая, 21:33 Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек
234
Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
16 мая, 20:02 Надо развернуть мощную военную пропаганду в СМИ, – боец 24 ОМБр
Катерина Петренко 792
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук