Каждый солдат в окопе хочет быть услышанным, – военный

Солдат, что находится "на нуле", имеет больше переживаний и психотравмирующих ситуаций, чем кто-либо, считает заместитель командира роты по морально-психологическому обеспечению 24 ОМБр по кличке "Борода". Поэтому основной своей работой считает простой разговор с солдатом.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Врага видел в лицо, до них здесь 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево.

Я изучаю каждого военнослужащего. Знаю их социально-психологические особенности, проблемы в коллективе и семье. Стараюсь помочь в решении. Частично влияю на их сознание, чтобы действовали правильно в том или ином деле или ситуации,

– рассказывает о своих обязанностях военный.

Также он поднимает моральный дух каждого воина. Вновь прибывшим военнослужащим помогает в адаптации к новым условиям, как бытовым, так и психологическим в коллективе.

"Таких, кто прямо говорит, что не хочет воевать, я не видел. По некоторым видно, что война – не их. Бойцов, которые тяжело переносят психологический аспект войны, отправляем на другие задачи. Готовить еду, например. Из некоторых получаются хорошие медики, которые хорошо оказывают домедицинскую помощь", – говорит "Борода".

Боец вспоминает случай, как рядовой солдат спас жизнь командиру подразделения. В результате ранения из крупнокалиберного пулемета произошла огнестрельная ампутация ноги командира. Солдат качественно предоставил домедицинскую помощь – вовремя перетянул конечность жгутом, избежав слишком большой потери крови.

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Командир остался жив. Сейчас на реабилитации. А вот солдат все не мог оправиться от пережитого. Помогла обычная беседа.

"Для солдата ситуация оказалась кризисной. Это было, очевидно, самое страшное, что он увидел на войне... Сразу его забрали с боевой позиции. Сделали горячего чая. Отоспался немного. А дальше поговорили с ним и объяснили, что он спас жизнь командиру своими действиями. И он правильно это принял", – добавляет "Борода".