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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Кожен солдат в окопі хоче бути почутим, – військовий

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У розпорядженні
У розпорядженні "Бороди" – 51 боєць / 24 канал

Солдат, що перебуває "на нулі", має більше переживань та психотравмуючих ситуацій, ніж будь-хто, вважає заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення 24 ОМБр на псевдо "Борода". Тому основною своєю роботою вважає просту розмову із солдатом.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого.

Я вивчаю кожного військовослужбовця. Знаю їхні соціально-психологічні особливості, проблеми у колективі та сім'ї. Намагаюсь допомогти у вирішенні. Частково впливаю на їхню свідомість, аби діяли правильно в тій чи іншій справі або ситуації,
– розповідає про свої обов'язки військовий.

Також він підіймає моральний дух кожного воїна. Новоприбулим військовослужбовцям допомагає у адаптації до нових умов, як побутових, так і психологічних у колективі.

"Таких, хто прямо каже, що не хоче воювати, я не бачив. По деяких видно, що війна – не їхнє. Бійців, які важко переносять психологічний аспект війни, відправляємо на інші завдання. Готувати їсти, наприклад. З декого виходять хороші медики, які добре надають домедичну допомогу", – говорить "Борода".

Боєць згадує випадок, як рядовий солдат урятував життя командиру підрозділу. Внаслідок поранення з великокаліберного кулемету сталась вогнепальна ампутація ноги командира. Солдат якісно надав домедичну допомогу – вчасно перетягнув кінцівку джгутом, уникнувши завеликої втрати крові. 

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Командир лишився живий. Нині на реабілітації. А от солдат все не міг оговтатись від пережитого. Допомогла звичайна розмова.

"Для солдата ситуація виявилась кризовою. Це було, вочевидь, найстрашніше, що він побачив на війні... Одразу його забрали з бойової позиції. Зробили гарячого чаю. Відіспався трішки. А далі поговорили з ним й пояснили, що він врятував життя командиру своїми діями. І він правильно це прийняв", – додає "Борода".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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