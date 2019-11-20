Каждый третий нардеп получает компенсацию за жилье из бюджета

От начала работы Верховной Рады нового, девятого, созыва 120 народных депутатов получили вместе около 3,29 млн грн компенсации за проживание в Киеве.

Суммы компенсаций разные. Согласно данным сайта Верховной Рады, в октябре депутаты получили от 20 до 40 тыс. грн государственных средств, чтобы покрыть расходы на жилье. Льготой воспользовался примерно каждый третий нардеп.

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Нардепы имеют право жить в квартире или в отеле за 20 тыс. грн в месяц.

По информации Гражданской сети ОПОРА, именно такая сумма определена сметой Верховной Рады за прошлый год, в 2019 году такого документа не принимали.

Стоит добавить, что среди тех, кто взял такие деньги, – много достаточно состоятельных нардепов, судя по их декларациям.

Вице-спикер Стефанчук и нардеп Бужанский получили компенсации / Инфографика 24 канала

Парубий задекларировал номер в отеле и получил 21 тысячу гривен за жилье / Инфографика 24 канала

Нардеп Куницкий имеет квартиру в Израиле, а на жилье в Киеве просит у государства / Инфографика 24 канала

Согласно данным сайта Верховной Рады, народные депутаты за октябрь получили заработную плату от 20 до 55 тыс. грн.