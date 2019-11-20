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      Каждый третий нардеп получает компенсацию за жилье из бюджета

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      Преимущественно нардепы арендуют квартиры, кто-то живет в отеле / 24 канал

      От начала работы Верховной Рады нового, девятого, созыва 120 народных депутатов получили вместе около 3,29 млн грн компенсации за проживание в Киеве.

      Суммы компенсаций разные. Согласно данным сайта Верховной Рады, в октябре депутаты получили от 20 до 40 тыс. грн государственных средств, чтобы покрыть расходы на жилье. Льготой воспользовался примерно каждый третий нардеп.

      Читайте также: Миллионеры-бомжи: богатые народные депутаты активно пользуются компенсацией за жилье

      Нардепы имеют право жить в квартире или в отеле за 20 тыс. грн в месяц.

      По информации Гражданской сети ОПОРА, именно такая сумма определена сметой Верховной Рады за прошлый год, в 2019 году такого документа не принимали.

      Стоит добавить, что среди тех, кто взял такие деньги, – много достаточно состоятельных нардепов, судя по их декларациям.

      Вице-спикер Стефанчук и нардеп Бужанский получили компенсации / Инфографика 24 канала

      Парубий задекларировал номер в отеле и получил 21 тысячу гривен за жилье / Инфографика 24 канала

      Нардеп Куницкий имеет квартиру в Израиле, а на жилье в Киеве просит у государства / Инфографика 24 канала

      Согласно данным сайта Верховной Рады, народные депутаты за октябрь получили заработную плату от 20 до 55 тыс. грн.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада
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