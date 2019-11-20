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      Кожен третій нардеп отримує компенсацію за житло з бюджету

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      Переважно нардепи орендують квартири, дехто живе у готелі / 24 канал

      Від початку роботи Верховної Ради нового, дев’ятого, скликання 120 народних депутатів одержали разом близько 3,29 млн грн компенсації за проживання у Києві.

      Суми компенсацій – різні. Згідно з даними сайту Верховної Ради, в жовтні депутати отримали від 20 до 40 тис. грн державних коштів, аби покрити витрати на житло. Пільгою скористався приблизно кожен третій нардеп.

      Читайте також: Мільйонери-безхатьки: заможні народні депутати активно користуються компенсацією за житло

      Нардепи мають право жити у квартирі або в готелі за 20 тис. грн у місяць.

      За інформацією Громадянської мережі ОПОРА, саме така сума визначена кошторисом Верховної Ради за минулий рік, у 2019 році такого документу не ухвалювали.

      Варто додати, що серед тих, хто взяв такі гроші, – багато досить заможних нардепів, судячи з їх декларацій.

      Віце-спікер Стефанчук і нардеп Бужанський отримали компенсації / Інфографіка 24 каналу

      Парубій задекларував номер в готелі і отримав 21 тисячу гривень за житло / Інфографіка 24 каналу

      Нардеп Куницький має квартиру в Ізраїлі, а на житло в Києві просить у держави / Інфографіка 24 каналу

      Згідно з даними сайту Верховної Ради народні депутати за жовтень отримали заробітну платню від 20 до 55 тис. грн.

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      сьогодні
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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада
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