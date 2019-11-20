Кожен третій нардеп отримує компенсацію за житло з бюджету

Від початку роботи Верховної Ради нового, дев’ятого, скликання 120 народних депутатів одержали разом близько 3,29 млн грн компенсації за проживання у Києві.

Суми компенсацій – різні. Згідно з даними сайту Верховної Ради, в жовтні депутати отримали від 20 до 40 тис. грн державних коштів, аби покрити витрати на житло. Пільгою скористався приблизно кожен третій нардеп.

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Нардепи мають право жити у квартирі або в готелі за 20 тис. грн у місяць.

За інформацією Громадянської мережі ОПОРА, саме така сума визначена кошторисом Верховної Ради за минулий рік, у 2019 році такого документу не ухвалювали.

Варто додати, що серед тих, хто взяв такі гроші, – багато досить заможних нардепів, судячи з їх декларацій.

Віце-спікер Стефанчук і нардеп Бужанський отримали компенсації / Інфографіка 24 каналу

Парубій задекларував номер в готелі і отримав 21 тисячу гривень за житло / Інфографіка 24 каналу

Нардеп Куницький має квартиру в Ізраїлі, а на житло в Києві просить у держави / Інфографіка 24 каналу

Згідно з даними сайту Верховної Ради народні депутати за жовтень отримали заробітну платню від 20 до 55 тис. грн.