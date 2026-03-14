Как подсанкционные казино могут опустошать бюджет Украины: СМИ рассказало о миллиардах в тени

Оборот онлайн-казино в Украине в 2023 году превысил 55,6 миллиарда гривен, однако это лишь часть рынка. По оценкам СБУ, реальный объем может достигать 180 миллиардов гривен в год, тогда как в бюджет идет менее 1%.

Издание "СтопКор" разобралось в возможных схемах обхода санкций и сокрытия доходов в игорном бизнесе.

После легализации игорного бизнеса в 2020 году ожидалось, что рынок получит четкие правила и прозрачное регулирование. Но уже в 2022 парламент разрешил операторам перейти на упрощенную систему налогообложения – до 2% от дохода.

Этим воспользовались по меньшей мере 8 компаний, в частности Parimatch. По данным СМИ, после перехода на новый режим ежедневные налоговые платежи компании сократились примерно с 200 тысяч гривен до около 23 тысяч гривен.

В чем парадокс Parimatch?

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против структур Parimatch на 50 лет. Основанием, по данным издания, стали подозрения в продолжении работы на рынках России и Беларуси после начала полномасштабного вторжения.

По данным СМИ, на счетах заморозили 250 миллионов гривен клиентских средств. Общий налоговый долг компании в рамках расследования оценивался в 23 миллиардов гривен. В том числе через схему мискодинга Parimatch мог скрывать до 10 миллиардов гривен оборота ежемесячно.

Но в августе 2024 года Бюро экономической безопасности объявило, что подсанкционный букмекер добровольно возместил 1,07 миллиарда гривен. Разница между задекларированными претензиями и фактическим "урегулированием", по данным журналистов, речь идет о более 22 миллиардов гривен.

Parimatch, несмотря на формальное закрытие, сохранил присутствие на украинском рынке через связанные структуры. Технический анализ выявил общую платформу с казино BuddyBet и PariWin – от единого мобильного приложения до общего оператора, зарегистрированного на Кюрасао,

– пишет издание.

Что изменилось?

Власти ликвидировали КРАИЛ и 21 марта 2025 года основали государственное агентство "ПлейСити" (PlayCity). Новую структуру подчинили Минцифры. Цели – борьба с теневым рынком, цифровизация лицензирования и антикоррупционная очистка отрасли.

Определенный технический прогресс, по данным СМИ есть, поскольку с августа 2025 года PlayCity запустило систему трекинга нелегальных платформ, благодаря которой заблокировали более 1180 нелегальных казино.

Однако журналисты отмечают критические структурные уязвимости – решение о блокировке принимает не регулятор, а Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций, которая затем направляет его провайдерам.

Весь цикл занимает до 9 дней. За это время нелегальные операторы успевают развернуть новые "зеркала". СМИ, со ссылкой на исследование, сообщает, что нелегальный сегмент составляет от 39% до 53% всего рынка.

В денежном измерении – при легальном обороте 59,6 миллиардов гривен – теневой рынок достигает от 37,7 до 66,5 миллиардов гривен в год. Реальный объем игорного рынка, по данным издания, составляет до 180 миллиардов гривен в год, и лишь около 1% этой суммы попадает в государственный бюджет.

Отдельно – об операторах с "российским следом". 90% нелегальных платформ имеют корни или аффилиации в России. Фактически теневой рынок – это не только потерянные бюджетные поступления, но и канал, которым средства украинцев оттекают в структуры, связанных со страной-агрессором,

– говорится в статье.

Как повлиять на ситуацию?

СМИ отмечает, что ответ на вопрос о "мягкости" правосудия часто кроется в механизме статьи 469 УПК Украины – соглашениях о признании виновности.

В теории этот инструмент ускоряет судопроизводство и гарантирует возмещение. На практике – демонстрирует опасный дисбаланс,

– объясняют журналисты.

Эксперты называют три необходимых условия для реального перелома: