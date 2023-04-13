Предварительно украинская разведка уже "приблизительно знает", кто из российских окупантов казнил воина. Своими действиями Россия возвращает человечество в самые темные времена. Таких зверств мир не видел со времен Второй мировой войны. Тем временем блоггер из Закарпатья решил, что трагедия может стать темой для очередного тикток-контента.

Обратите внимание Это один из примеров – таких случаев может быть десятки тысяч, – Лубинец о казни военного

Видео блоггер Виктор Бендик с ником chorniygucul опубликовал в своем акунте. Парень бодрым голосом рассказывает о трагедии и использует жаргонное слово "башка". В контексте трагедии – цинизм просто зашкаливает.

Как блоггер хайпирует на казни воина: смотрите видео из сети

Чувствительным людям рекомендуют не смотреть видео казни даже с блюром. Бендик заявляет, что оставляет ссылку в шапке профиля и закликает переходить, смотреть и комментировать.

Украинцев такой хайп на трагедии просто шокировал. После комментариев с критикой Бендик удалил или архивировал видео.