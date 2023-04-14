Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. По его словам, виновные за совершенное будут непременно наказаны, потому что доказательств достаточно.

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Почему россияне притихли

Иван Ступак отметил, что ожидал, что россияне будут с одобрением комментировать видео казни украинского защитника. Конечно, многие действительно радовались такой жестокости.

"Но определенная часть комментариев – не простых россиян, а военныхкоров, отдельных пропагандистов была удивительно сдержанна", – объяснил он.

Россияне писали, что они не осуждают такие действия, но одновременно не поощряют.

Пытались в своих комментариях выйти на условно нейтральную позицию,

– подчеркнул он.

Бывший работник СБУ рассказал, что они понимают, что за развязывание войны вряд ли смогут получить наказание, а вот за убийство одного конкретного человека попасть в международный розыск вполне могут.

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Что ждет россиян

Иван Ступак подчеркнул, что смертная казнь военной Украины имеет прямые доказательства того, что произошло жестокое убийство. Тем более что есть соответствующее видео без признаков монтажа.

И за самое это одно преступление можно сесть лет на 15–20, причем уверенно. Россияне продуманые и это понимают,

– подчеркнул он.

По его мнению, народ России совсем по-другому воспринимает расстрел многоквартирного дома из танка, потому что это преступление затрудняется идентифицировать. На видео казни украинского защитника зафиксированы конкретные люди.

"Это уже неплохая доказательная база для того, чтобы потом в будущем этих людей выловить и дать им серьезные тюремные сроки", – отметил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, те, кто будут поощрять такие преступления, тоже рискуют сесть в тюрьму. Так что россияне боятся попасть под Гаагский трибунал и пытаются сдерживать себя в комментариях и публичных высказываниях.

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